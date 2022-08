Serie C, Lucchese: ecco i rinforzi D'Alena e Franco

LUCCA - Doppio rinforzo per il centrocampo della Lucchese. Con un comunicato pubblicato sul proprio sito, il club rossonero ha ufficializzato l'arrivo di "D’Alena, centrocampista, classe ’98 arriva da due stagioni nell’Imolese in Lega Pro, dove ha collezionato 70 presenze, segnando anche un gol nel match contro il Siena finito 2 a 2. Cresciuto nelle giovanili del Torino e della Roma, ha firmato un contratto annuale con l’opzione per il secondo. Franco, anche lui centrocampista, classe ’92, arriva dalla Virtus Francavilla, ed è giocatore molto esperto per la categoria, con 215 presenze e ben 11 gol all’attivo. Ha iniziato a giocare nelle giovanili della Salernitana, ma ha vestito che le maglie della Primavera del Chievo e della prima squadra del Cesena. Anche per lui contratto annuale con opzione per il secondo anno".