Calciomercato Serie C, Carrarese: via Beradocco, ecco Schiavi

CARRARESE - Un arrivo e un addio per la Carrarese: se i marmi hanno annunciato la risoluzione consensuale con Luca Berardocco, la società toscana ha anche annunciato "di aver raggiunto accordo biennale ,sino al 30.06.2024, con il centrocampista Nicolás Adrián Schiavi, classe ’95. Il calciatore, natio di Rafaela (Argentina), è cresciuto calcisticamente nel Novara e ha vestito, tra le altre, anche le maglie del Modena e del Cuneo raggiungendo 156 presenze nei professionisti con diciassette realizzazioni all'attivo". Queste le sue prime parole: "La scelta di giocare per la Carrarese nasce per la convinzione di poter essere una squadra che possa dare fastidio a tutti. Lasciamo volentieri agli altri i galloni dei favoriti, a noi deve interessare lavorare e migliorare di partita in partita senza pensare oltre. Giocare in realtà come Novara e Castellammare di Stabia aiuta a far crescere convinzioni e autostima trasmettendo un bagaglio di esperienza che mi verrà utile anche alla Carrarese. Come posizione in campo , mi piace essere al centro del gioco e posso dire che dieci metri più avanti o indietro cambia poco. A livello di caratteristiche ,mi piace giocare la palla e cercare giocate che possano valorizzare i movimenti senza palla dei compagni. Con il mio destro cerco di trovare il goal con conclusioni dalla media distanza senza paura o timore di sbagliare e in certe partite può essere importante. Mancano ancora piu di due settimane alla prima partita ufficiale ma sono certo che ci faremo trovare preparati."