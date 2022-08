Calciomercato Cagliari: Millico dal Torino a titolo definitivo

CAGLIARI - Il Cagliari, attraverso il proprio sito web, ha annunciato "l’acquisto dal Torino del diritto alle prestazioni sportive di Vincenzo Millico". L'attaccante esterno, che proprio oggi compie 22 anni, "arriva in rossoblù a titolo definitivo - si apprende al comunicato del Cagliari - e ha firmato un contratto sino al 30 giugno 2023 con opzione di rinnovo a favore del Club sino al 30 giugno 2026". Cresciuto nel settore giovanile granata Millico ha esordito in prima squadra a 18 anni, nel febbraio 2019. Nelle ultime stagioni ha militato dapprima con il Frosinone, poi con il Cosenza dove la scorsa stagione ha collezionato 20 presenze e 3 reti. "Buon compleanno e ben arrivato in Sardegna, Vincenzo", conclude la nota del club rossoblù.