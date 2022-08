"Barça, De Jong ha rivelato ai compagni che potrebbe andare allo United"

BARCELLONA (Spagna) - Il Barcellona sta lavorando assiduamente per concludere alcune cessioni dopo un mercato in entrata piuttosto intenso. Tra i calciatori dell'attuale rosa a disposizione di Xavi che potrebbero lasciare il Camp Nou c'è Frenkie De Jong, che nel giro di soli due anni è passato dall'essere la stella indiscussa del nuovo corso del club blaugrana a moneta di scambio per far quadrare i conti. A tal proposito, secondo Sport, sul centrocampista olandese ci sarebbe il forte pressing del Manchester United del suo ex tecnico ten Hag, che sembra pronto a formulare un'offerta importante per chiudere il colpo sul gong del mercato estivo. Tra l'altro, sempre secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo, De Jong avrebbe già confessato allo spogliatoio di essere pronto a trasferirsi in Premier League. L'olandese è rimasto parecchio seccato dal comportamento della dirigenza del Barça, perché ritiene che ai vertici della società gli stiano facendo pressione per andarsene. Negli ultimi giorni inoltre De Jong ha rifiutato la riduzione di stipendio che gli è stata proposta dal club, accentuando sempre di più la rottura tra le due parti.