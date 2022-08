Calciomercato Serie C, Fermana: dal Modena ecco Tulissi

FERMO - Attraverso un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, la Fermana annuncia "di aver concluso l'accordo per l'arrivo, a ttolo temporaneo fino al prossimo 30 giugno 2023, con il Modena per l'arrivo a titolo definitivo dell'esterno offensivo Tiziano Tulissi, classe 1997. Nato a Bergamo, Tulissi cresce nel settore giovanile dell'Atalanta dove è protagonista anche con la maglia della Primavera. Poi il passaggio e le esperienze in Serie C dove colleziona in campionato ben 137 gettoni con 14 gol all'attivo, vestendo le maglie di Modena, Reggina, Virtus Francavilla e Piacenza".