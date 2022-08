Manchester City, ufficiale l'arrivo di Sergio Gomez

MANCHESTER (INGHILTERRA) - E' ufficiale, Sergio Gomez passa al Manchester City. Lo ha annunciato il club di Premier League con un comunicato pubblicato sul sito ufficiale. Il giovane terzino arriva alla corte di Guardiola dall’Anderlecht e ha firmato un contratto di 4 anni con il City. “Sono incredibilmente orgoglioso di entrare a far parte della migliore squadra d’Inghilterra, questo per me è un sogno che si avvera. Sarà molto speciale essere allenati da Pep Guardiola. Ho sentito parlare molto dei tifosi del City e del loro calore, non vedo l’ora di iniziare questa avventura” sono le parole, riportate dal sito ufficiale del City, di Sergio Gomez.