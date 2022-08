Palermo, tris di mercato: Stulac, Di Mariano e Bettella

PALERMO - Tris di mercato per il Palermo: Stulac, Di Mariano e Bettella, manca solo l'ufficialità. Nella serata di ieri è arrivato Stulac, oggi le visite e domani dovrebbe aggregarsi al gruppo: ha dapprima prolungato con l'Empoli e poi è passato al Palermo in prestito con obbligo di riscatto per 1 milione di euro più bonus. E intanto Rinaudo torna a farsi sotto per Saric, una rivelazione dello scorso anno con l'Ascoli. Atteso oggi Francesco Di Mariano, esterno offensivo reduce da due promozioni di fila (Venezia e Lecce): firmerà un triennale. In difesa ecco Bettella, classe 2000, fresco anche lui di promozione, ma con il Monza: trattativa ormai ai dettagli sulla base del prestito con opzione di riscatto a favore dei rosanero.