"Manchester United su Casemiro: ecco l'offerta"

MADRID (SPAGNA) - Dopo un pessimo inizio di stagione, il Manchester United cerca di correre ai ripari e, oltre alla trattativa con la Juve per Rabiot, ha messo nel mirino Casemiro, pilastro del Real Madrid campione d'Europa. Lo riporta As. Il giocatore è fresco di rinnovo fino al 2025 e con una clausola rescissoria inavvicinabile, ma secondo il quotidiano spagnolo i Red Devils avrebbero offerto un contratto di 5 anni al 30enne che starebbe valutando l'offerta. Secondo il The Telegraph, invece, lo United offrirebbe 60 milioni al Real per il cartellino del giocatore.