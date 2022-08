Calciomercato Gubbio, ufficiale: biennale per Vazquez e Rosaia

La nota del Gubbio

"L’As Gubbio 1910 comunica di aver acquistato a titolo definitivo dal Catanzaro l’attaccante Federico Vazquez, che ha sottoscritto un contratto biennale con l’opzione per il terzo. Vazquez, classe ’93, è un attaccante di nazionalità argentina che in carriera ha totalizzato 199 presenze e 58 gol. Sempre in data odierna è stato tesserato anche Giacomo Rosaia, che ha firmato un contratto biennale. Centrocampista classe ’93, Rosaia vanta 300 presenze e 12 gol in carriera; nell’ultima stagione ha vestito la maglia del Catania".