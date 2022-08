Barreca-Mancosu: il Cagliari si completa

CAGLIARI - Nel testa a testa che ricorda tanto quello della precedente parentesi tra i cadetti, a Cagliari, Antonio Barreca pare aver superato Nicola Murru per il ruolo di terzino sinistro. Ormai le scelte in casa rossoblù sembrano fatte e l’arrivo di Dossena e Millico ha virtualmente completato il quadro di un gruppo che è destinato a provvedere alla stagione appena avviata. Ma in realtà la vera ghiottoneria in casa rossoblù sta per essere confezionata: il ritorno di Marco Mancosu, cagliaritano doc, due volte in rossoblù tra il 2006 e il 2009, da ieri libero dopo aver rescisso il contratto che lo legava alla Spal. Un arrivo, quello di Mancosu, che può causare ripercussioni su altri fattori del mercato, perchè se è vero che Nandez ha intenzione di restare, Pereiro invece, potrebbe cambiare aria e tornare in Uruguay al Nacional.