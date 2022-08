Serie C, rinforzo per l'Avellino: ufficiale Casarini dall'Alessandria

AVELLINO - Rinforzo d'esperienza per il centrocampo dell'Avellino. Il club irpino, con un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, annuncia "di aver acquisito, a titolo definitivo dall’ U.S. Alessandria Calcio 1912, le prestazioni sportive del calciatore Federico Casarini. Nato a Carpi il 7 settembre 1989 il centrocampista è cresciuto nelle giovanili del Bologna, club con il quale ha esordito tra i professionisti in serie A nella stagione 2008/2009. Oltre a quella del club emiliano, in carriera ha indossato le maglie di Cagliari, Lanciano, Novara, Ascoli ed Alessandria. Tra i professionisti, in totale, ha collezionato 378 presenze, divise tra serie A, serie B e serie C, nelle quali ha messo a segno 14 gol e fornito 26 assist ai propri compagni di squadra".