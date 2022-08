Calciomercato Serie B, Cosenza: dall'Empoli arriva Merola

COSENZA - Si rinforza il reparto offensivo del Cosenza. Attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, il club rossoblù annuncia "di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Davide Merola proveniente dall’Empol FC. Nato a Santa Maria Capua Vetere (CE) il 27 marzo 2000, l’attaccante, che nell’ultima stagione ha militato nel Foggia collezionando 32 presenze, 11 gol e 4 assist, si trasferisce in rossoblù a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2023 con opzione e contropzione. Merola cresce nelle giovanili dell’Inter e fa parte della squadra che conquista la tripletta nella stagione 2017/18 con la vittoria dello Scudetto, della Supercoppa e della Coppa Carnevale. Con i nerazzurri entra nel giro della prima squadra (allenata all’epoca da Spalletti) ed esordisce anche in Europa League nel match contro l’Eintracht Francoforte. Nel 2019 l’Empoli lo acquista a titolo definitivo, in Toscana disputa due stagioni in serie B, prima di essere ceduto in prestito all’Arezzo e al Grosseto. Merola è anche nel giro della nazionale azzurra (dall’ U15 all’U19) con cui ha realizzato 26 gol in 60 presenze".