Calciomercato Perugia, ufficiale: Strizzolo dalla Cremonese

PERUGIA - Tramite il proprio sito web, il Perugia ha comunicato "l’acquisizione a titolo temporaneo annuale con diritto di opzione delle prestazioni sportive del calciatore Luca Strizzolo dalla società US Cremonese. Nato il 29 aprile 1992 a Udine ha totalizzato oltre 300 presenze nei professionisti indossando le maglie di Cittadella (15 reti), Cremonese (13 reti), Pordenone (17 reti), Real Vicenza (7 reti). In totale in Serie B 163 presenze e 36 reti". La Cremonese inoltre ha annunciato anche "di aver ceduto a titolo temporaneo con opzione di riscatto a Reggiana A.C. i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Filippo Nardi. A Filippo va l’augurio del club grigiorosso per questa nuova avventura professionale".