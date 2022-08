Calciomercato Cagtliari, i fratelli Tramoni ceduti al Pisa

CAGLIARI - Il Cagliari, attraverso il proprio sito ufficiale, ha annunciato "la cessione al Pisa dei calciatori Mattéo e Lisandru Tramoni che si trasferiscono a titolo definitivo. I due fratelli corsi sono arrivati in Sardegna dall’Ajaccio nell’estate 2020. Mattéo, classe 2000, ha esordito in prima squadra il 4 ottobre 2020 in trasferta contro l’Atalanta. In tutto ha collezionato 9 presenze in rossoblù. Lisandru, classe 2003, ha totalizzato in Primavera 62 gare e 10 reti. A entrambi l’augurio di un buon proseguimento di carriera". Il Pisa, sul proprio sito web precisa inoltre che Matteo, difensore classe 2000, "ha firmato un contratto che lo legherà al sodalizio nerazzurro fino al 30 giugno 2026, è già a disposizione dello staff tecnico". Per Lisandru Tramoni stessa durata: l'esterno offensivo classe 2003 "ha firmato un contratto che lo legherà al sodalizio nerazzurro fino al 30 giugno 2026, è già a disposizione dello staff tecnico".