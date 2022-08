"Borussia Dortmund, per l'attacco spunta l'ipotesi Ronaldo"

DORTMUND (Germania) - Stampa tedesca divisa, ma il Borussia Dortmund starebbe davvero considerando l'ipotesi di acquistare Cristiano Ronaldo. Secondo diversi media locali Jorge Mendes avrebbe offerto al club giallonero il fuoriclasse portoghese, determinato a lasciare il Manchester United per giocare in Champions League. Il Dortmund, tra l'altro, con la cessione di Haaland al Manchester City e i problemi di salute di Haller, sarebbe alla ricerca un attaccante di esperienza per rinforzare il reparto offensivo a disposizione di Terzic. Alcuni organi di stampa, però, fanno sapere che il club tedesco avrebbe smentito ogni contatto, sottolineando che non è comunque interessato all'ingaggio dell'asso portoghese.