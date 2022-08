Serie C, Piacenza: ecco l'attaccante Morra

PIACENZA - Colpo in attacco per il Piacenza. Con un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, il club biancorosso annuncia "di aver sottoscritto un contratto annuale con opzione sino al 30 giugno 2025 con il calciatore Claudio Morra. Morra, attaccante classe 1995, è cresciuto tra i settori giovanili di Verona e Torino. Ha esordito tra i professionisti con la Fidelis Andria. In carriera ha poi vestito le maglie di Savona, Pro VercellI, Pordenone e Virtus Entella. Vanta quasi 100 presenze in Serie B e 80 gare in Serie C. Ha disputato anche alcune gare con la Nazionale Under 20".