Serie C, Fermana: a centrocampo ecco il ritorno di Giandonato

FERMO - Gradito ritorno in casa Fermana. Con un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, il club gialloblù annuncia "di aver raggiunto l'accordo per il ritorno in maglia gialloblù del centrocampista Manuel Giandonato, classe 1991, centrocampista centrale di grande qualità e visione di gioco. Abruzzese originario di Casoli, da anni vive nelle Marche, ha vestito la maglia gialloblù nella stagione 2018-2019 conribuendo con 31 presenze in campionato condite da tre gol e un assist alla qualficazione ai playoff, disputati conro il Monza. In totale sono 160 le presenze in Serie C con 6 gol realizzati e 10 assist serviti. Per lui una carriera di altissimo livello con 47 gettoni in Serie B ma anche 11 in Serie A oltre a due presenze anche in Europa league".