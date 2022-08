United, Cristiano Ronaldo resta: merito di Casemiro

Il colpo Casemiro (30), acquistato dal Real Madrid per 72 milioni più 13 in variabili, potrebbe avere come prima conseguenza la permanenza di Cristiano Ronaldo (37) nel Manchester United. Preso atto delle difficoltà di trovare una squadra che partecipi alla Champions capace di dargli le garanzie tecniche ed economiche desiderate, CR7 si sarebbe definitivamente convinto a rimanere dov’è anche grazie alla graditissima incorporazione nelle file dei Red Devils del brasiliano, chiaro segnale da parte della società della volontà di rialzare prontamente la testa e di recuperare le posizioni che le competono in Inghilterra e in Europa. Il cinque volte Pallone d’Oro, a inizio settimana, pare intenzionato a confermare pubblicamente la decisione , mentre si spegne anche l’ultima suggestione di mercato, che l’avrebbe visto prossimo al Marsiglia. Voce alimentata dagli stretti contatti tra i due club che, in realtà, hanno definito in questi giorni il passaggio di Eric Bailly (28) in Ligue 1. Il centrale si trasferisce in prestito all’Olympique, che si riserva il diritto di riscatto al termine della stagione. Ad accrescere ulteriormente la convinzione di non cambiare aria da parte di Ronaldo, poi, c’è la ferma volontà di rafforzare ulteriormente la rosa con Antony (22). Pronti 80 milioni, più altri 20 in variabili per l’Ajax, che dovrebbero portare alla fumata bianca.

Lotta contro il tempo

Nuovi movimenti imminenti, stavolta in uscita, per il Barça, che dopo essere riuscito a tesserare i vari Lewandowski (34), che oggi compie gli anni, Raphinha (25), Kessie (25) e Christensen (26), ora lotta contro il tempo per tesserare, entro questa notte, pure l’altro rinforzo estivo Jules Koundé (25). «Rimaniamo in attesa di notizie, speriamo di averlo con noi a San Sebastian», l’ammissione di Xavi, che ha deciso di rendere pubblica la lista dei convocati per la visita alla Real Sociedad solo questa mattina, proprio con la speranza di poter inserire anche il nome dell’ex Siviglia. Scenario che prenderebbe forma, però, solo nel caso di cessione immediata di uno tra Aubameyang (33) al Chelsea o Depay (28) alla Juventus, che permetterebbe al Més que un Club di ritagliare uno spazio per inserire lo stipendio del nuovo acquisto all’interno del monte salari della rosa, nel rispetto delle direttive della Legacalcio iberica. Nei prossimi giorni, poi, dovrebbero essere trovate le nuove destinazioni per gli altri partenti Umtiti (28), vicino al Lecce, Braithwaite (31) e Dest (21).

Luiz Felipe ok

È finalmente riuscito a iscrivere l’ex Lazio Luiz Felipe (25), invece, il Betis Siviglia, che a breve conta di fare altrettanto con l’eterno Joaquin (41). Non ne vuol sapere di appendere le scarpe al chiodo neppure Jamie Vardy (35), che ha trovato l’accordo con il Leicester per il rinnovo fino al 30 giugno del 2024. Messi da parte i propositi di ritiro anche per l’ex Real Marcelo (34), che dopo aver ascoltato la proposta del Nizza, starebbe ragionando sulla possibilità di accettare il biennale che gli avrebbe offerto il Las Palmas. Nelle prossime ore, infine, dovrebbe chiudersi il passaggio di Emerson Palmieri (28) dal Chelsea al West Ham per 15 milioni, più 3 in variabili.