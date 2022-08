Antony al Manchester United, follia da 90 milioni

Il Manchester United non si ferma più. Dopo aver convinto Cristiano Ronaldo (37) a rimanere dov’è e aver acquistato Casemiro (30), i Red Devils si preparano ad accogliere in tempi brevissimi il pupillo di Erik ten Hag, Antony (22). Trattativa in dirittura d'arrivo anche grazie alla ferma presa di posizione da parte dell’esterno offensivo brasiliano, che si sarebbe tirato fuori dagli ultimi due allenamenti dei lancieri e dalla trasferta di Rotterdam di ieri, che ha visto i campioni d’Olanda trionfare, comunque, contro lo Sparta. Da parte sua, il club inglese dopo aver proposto 80 milioni, più altri 20 in variabili, ora pare propenso ad alzare la quota fissa fino a 90 milioni pur di arrivare alla fumata bianca.

Gli indizi

Una conferma indiretta dell’imminente partenza di Antony da Amsterdam arriverebbe dal ritorno di fiamma degli olandesi per l’ex Hakim Ziyech (29). Nelle ultime ore, gli agenti del trequartista marocchino si sarebbero incontrati con la dirigenza dell’Ajax per definire il rientro dal Chelsea. Un ulteriore gesto per agevolare l’acquisto di Antony, poi, sarebbe il passo indietro da parte dello United nella corsa all’obiettivo comune di mercato, Odysseas Vlachodimos (28). L’estremo difensore del Benfica era stato individuato come l’ideale alternativa per De Gea (31), ma è finito anche nei radar dell’Ajax, che dopo aver salutato Onana (26), passato all’Inter, ora, non pare troppo convinto dell’attuale terzetto di portieri, formato dal giovane Gorter (22) e dai maturi Pasveer (38) e Stekelenburg (39). I Red Devils avrebbero deciso di lasciare campo libero per il Nazionale greco agli olandesi e di virare sul numero uno del Borussia Monchengladbach, Yann Sommer (33) per evitare incidenti diplomatici.

Arsenal “ucraino”

L’Arsenal, dopo essersi assicurato Zinchenko (25) dal City, starebbe per chiudere l’acquisto di un altro calciatore ucraino. Si tratta dell’esterno offensivo dello Shakthar Donetsk, Mykhaylo Mudryk (21). Si dovrebbe chiudere per una cifra prossima ai 12 milioni. L’Aston Villa, da parte sua, si assicura Ismaila Sarr (24). Al Watford 25 milioni.

La clausola di Koundé

Intanto, a Barcellona, continua a tenere banco il caso Koundé (23), l’unico dei cinque rinforzi estivi a non essere stato tesserato. L’ex Siviglia, non ancora al meglio dopo il recente intervento all’inguine, aveva accettato di buon grado la decisione del Més que un Club di dare la priorità ai vari Lewandowski (34), Raphinha (25), Kessie (25) e Christensen (26), ma ora che la condizione fisica sta migliorando inizia a dare segni di nervosismo. Il suo contratto prevede la possibilità di svincolarsi dal Barça in caso di mancato tesseramento entro il primo settembre. Per non vedere andare in fumo i 50 milioni investiti per il centrale, i blaugrana starebbero lavorando alle uscite degli esuberi che liberebbero uno spazio per il francese. Si conta di congedare i vari Aubameyang (33), Depay (28), Dest (21) e Umtiti (28) in tempi brevi, mentre Braithwaite (31) pare essersi convinto ad accettare la proposta del Maiorca del vecchio mentore Javier Aguirre con cui aveva lavorato ai tempi del Leganes.