"Cavani ha scelto Gattuso: accordo con il Valencia"

Cavani sceglie il Valencia

Ancora svincolato da quando ha lasciato il Manchester United, l'ex attaccante del Napoli ha preferito il Valencia a Villarreal e Nizza, le altre due squadre che più delle altre si erano mosse per lui in queste ultime settimane. Si tratta di una nuova esperienza europea per lui che in carriera ha già disputato i campionati di Serie A, Ligue 1 e Premier League.