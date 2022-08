"Atletico, Griezmann in campo col contagocce per evitare il riscatto"

MADRID (Spagna) - Il curioso caso di Antoine Griezmann. Tornato nella scorsa stagione all'Atletico Madrid dopo le difficoltà di ambientamento nel Barcellona, l'attaccante francese fatica a trovare spazio anche nei Colchoneros. Cosa che nell'anno del Mondiale preoccupa non poco il Petit Diable. I motivi dello scarso utilizzo di Griezmann da parte del Cholo Simeone, però, non sono di natura tecnica o tattica bensì economica. Secondo Mundo Deportivo, infatti, se il francese dovesse giocare più del 50% delle partite tra la scorsa e questa stagione l'Atletico sarebbe costretto a riscattarlo per 40 milioni di euro. Una cifra che il club madrileno non è disposto a pagare. Per questo Griezmann in questa prima parte di stagione viene utilizzato poco da Simeone, in attesa che si trovi una soluzione. Non a caso, di recente si è svolto un incontro tra Miguel Ángel Gil Marín, Ceo dell'Atletico, e il giocatore, in cui l'amministratore delegato dei Colchoneros gli ha chiesto di fare un sacrificio: una riduzione dello stipendio del 30%.Una trattativa complicata, perché Griezmann è già tornato all'Atletico con uno stipendio ridotto del 50% rispetto a quello che prendeva al Barça. Un'altra possibilità sarebbe quella di spalmare il contratto su più anni, riscattando il giocatore del Barça, affinché l'impatto sulle casse della squadra rojiblanco non sia così devastante.