Emerson Palmieri al West Ham: visite mediche e firma

LONDRA (INGHILTERRA) - Dopo la stagione non proprio esaltante in prestito al Lione, Emerson Palmieri passa a titolo definitivo per 18 milioni di euro al West Ham. Il terzino italo-brasiliano, come riporta Sky Sports UK, sta svolgendo la seconda parte delle visite mediche e nelle prossime ore è previsto l'annuncio ufficiale. Sarebbe il settimo acquisto per il club londinese, che andrebbe a superare i 120 milioni di sterline solo in questa finestra di trasferimenti. Agli Hammers l'ex Roma raggiungerà il connazionale Gianluca Scamacca, trasferitosi al club londinese in questa sessione di calciomercato per 36 milioni di euro più 6 di bonus dal Sassuolo.