Napoli, il fenomeno Ronaldo e il valore estetico

ROMA - CR7 vuole la Champions e il Napoli la gioca. Il potente Jorge Mendes vuole accontentare il suo prediletto Fenomeno e sta cercando la soluzione. Dopo aver avuto in azzurro Diego Armando Maradona , il Napoli può vedere nelle sue fila Cristiano Ronaldo , discendente diretto dei Bronzi di Riace. Uno che nel calcio ha vinto tutto e più volte, tranne il Coppa del Mondo per Nazionali. Nella vita non si può avere tutto. CR7 ha 37 anni ed è un'azienda che fattura centinaia di milioni l'anno . I suoi fantastici gol rientrano tra le opere estetiche più belle della storia del calcio. Ronaldo in azzurro nel Maradona: breaking news che farebbe il giro del pianeta in meno di un minuto.

SACRIFICIO - Il Napoli dovrebbe sacrificare Osimhen (andrebbe al Manchester Utd) per una cifra superiore ai cento milioni di euro: più o meno quando "La Montagna di Sainte Victoire" di Paul Cézanne che andrà all'asta da Christie's con una base di circa cento milioni. Cézanne dipinse questo soggetto varie volte e le altre versioni sono in grandi musei. Questa invece che andrà in vendita per i "big spender" appartiene alla collezione di Paul Allen, cofondatore della Microsoft cvon Bill Gates, morto nel 2018. L'intera collezione di Allen supera di slancio il miliardo di euro.

ADL - Due settimane fa Aurelio De Laurentiis era criticato per il suo mercato tra addii e arrivi, oggi è al centro della scena e deve prendere una decisione pesantissima. Cedere Osi, 23 anni, per prendere CR7 per una stagione e poi si vedrà. Uno stravolgimento tattico mai visto cvhe favorirebbe Simeone e penalizzerebbe Kvara. O semplicemente CR7 centravanti tattico e con a destra Lozano (Politano) e a sinistra Kvara. Una scelta ardua da fare quando mancano pochi giorni alla chiusura del mercato. Chissa cosa pensa in cuor suo Spalletti. Una decisione pesante per ADL. Però ci sono anche diversi problemi da superare: i diritti d'immagine di Ronaldo valgono i fatturati d'immagine di interi club, Napoli compreso. Le pubblicità di CR7 sono per lo star system e hanno anche sette zeri. Qualche capogiro è da mettere in conto. Il procuratore di Osimhen ha detto che il nigeriano sta bene a Napoli, ma questi sono dettagli: Victor andrebbe al Man Utd mica a giocare a San Marino con tutto il rispetto per i club del Titano. Osi ha giocato con il Lilla cinque gare in Champions segnando due gol. Cristiano ha vinto la Champions cinque volte. Il problema per ADL che ben conosce Los Angeles, è uno solo: Cristiano è ancora da red carpet o ha intrapreso il sunset boulevard?