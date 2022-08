Manchester United, Ronaldo in panchina all'inizio: partenza vicina?

Cristiano Ronaldo non è partito titolare al fischio d'inizio di Southampton-Manchester United. Ten Hag ha deciso di escluderlo dagli undici titolari per la trasferta. Non è la prima volta quest'anno che Cr7 si accomoda in panchina, il che non fa che alimentare le voci che vorrebbero il portoghese lontano da Manchester entro la fine del mercato. Il giocatore è stato poi inserito al 68'.

Napoli: l'idea Ronaldo resta viva, ma è difficile Se Ronaldo dovesse partire, potrebbero aprirsi di nuovo per lui le strade dell'Italia. Chissà. Nelle ultime ore è circolata la voce che vorrebbe l'asso ex Juve offerto da Jorge Mendes al Napoli in cambio di Osimhen (130 milioni?), con una buona parte dell'ingaggio pagato dagli inglesi. Una proposta che ha fatto vacillare Aurelio De Laurentiis. L'operazione resta molto complessa, naturalmente, ma certo le continue panchine di Cr7 non fanno che spingere il giocatore fuori dal progetto di Ten Hag.