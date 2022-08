Calciomercato Serie C, Reggiana: dal Como ecco Kabashi

REGGIO EMILIA - Importante rinforzo per il centrocampo della Reggiana. Attraverso un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, il club granata annuncia "il tesseramento di Elvis Kabashi, centrocampista che arriva a titolo definitivo dal Como 1907. Nato a Massa da genitori albanesi, Kabashi è cresciuto nel settore giovanile dell’Empoli, per poi passare al vivaio della Juventus, con una parentesi al Pescara che lo ha portato all’esordio in Serie B a 19 anni. Successivamente, dopo una parentesi all’estero, ha vestito le maglie di Pontedera, Viterbese, Livorno e Renate, collezionando oltre 130 presenze in Serie C accompagnate da 17 reti segnate in categoria. Acquistato dal Como neopromosso in Serie B, nella scorsa stagione ha disputato 20 presenze nel campionato cadetto. Oggi Kabashi ha formalizzato il trasferimento in granata nella sede di via Brigata Reggio firmando un accordo di durata annuale, e ha svolto le visite mediche presso il Poliambulatorio Centro Palmer. Nel pomeriggio si unirà al gruppo condotto di mister Diana e del suo staff per svolgere la prima seduta di allenamento a Reggio Emilia".