Premier League, mercato record: 1,8 miliardi

LONDRA - Crisi? Quale crisi? Le cifre spese dai club di Premier League continuano la loro ascesa verticale . La Deloitte fa sapere che, a mercato ancora aperto (e con diversi club che devono completare la rosa, da Chelsea a Liverpool e Manchester), la spesa totale delle società inglese supera il miliardo e mezzo di sterline , ovvero poco più di 1,8 miliardi di euro. Frantumato il record precedente che risaliva al 2017. Forse ancora più rilevante è il saldo tra cessioni ed acquisti . Al momento, secondo i dati di Transfermarkt, il "rosso" della Premier è di 1,069 milioni di euro . C’è un abisso tra quella cifra e quella riportata per Liga (57 milioni di passivo), Serie A (36,3 milioni) ,Ligue 1 (21,4 milioni) e Bundesliga (4 milioni).

Mercato ancora aperto

E naturalmente, da oggi alla chiusura del mercato, la spesa netta con ogni probabilità aumenterà ulteriormente. E siamo ancora una volta in territorio da record. La Premier League non ha mai superato il miliardo di spesa netta sul mercato: ci è andata vicino nel 2018-19 (passivo di 978 milioni), mentre l'anno scorso era arrivata a 837 milioni. Livelli di investimenti resi possibili dalle ben note condizioni che esistono nel calcio inglese: ricchissimo contratto TV, sia nazionale che internazionale, stadi di primissimo livello, sponsor in ogni angolo del pianeta e settori commerciali che viaggiano a gonfie vele.