Valencia, Gattuso abbraccia Cavani: è arrivata l'ufficialità

VALENCIA (Spagna) - Gennaro Gattuso ha finalmente il suo nuovo attaccante: il Valencia ha infatti annunciato ufficialmente l'arrivo di Edison Cavani. L'attaccante uruguaiano, approdato proprio oggi nella città spagnola per sostenere le visite mediche dopo giorni di indiscrezioni e voci, ha firmato un contratto biennale. L'annuncio è arrivato con un video sui canali social. Il club spagnolo ha superato la concorrenza del Nizza, del Villarreal e della Real Sociedad per assicurarsi il Matador, svincolato a giugno dal Manchester United. Cavani, con un passato in Serie A tra Palermo e Napoli, sarà presente al Mestalla per assistere alla partita della sua nuova squadra contro l'Atletico Madrid di Simeone.