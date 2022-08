Calciomercato, al via la fase conclusiva all'Excelsior Hotel Gallia

Oggi prendono il via le tre giornate conclusive della sessione estiva del Calciomercato 2022-2023. Sede dell’evento l’Excelsior Hotel Gallia di Milano: l’albergo storico nel quale nacque ufficialmente negli anni Cinquanta del secolo scorso col principe palermitano Raimondo Lanza di Trabia e che ospitò fino al 1969. Suoi partner dell’epoca il ferrarese Paolo Mazza e il trevigiano Giuseppe Viani, detto “Gipo”.

La cerimonia di inaugurazione di detta fase finale col simbolico taglio del nastro è in programma domani alle ore 11; vi prenderanno parte l’amministratore delegato sport dell’Inter, Giuseppe Marotta, nella sua veste di presidente dell’Associazione Direttori sportivi e Segretari (A.Di.Se.), e l’avvocato Umberto Calcagno, presidente dell’Associazione Italiana Calciatori (A.I.C.).

Fra gli appuntamenti in programma nelle giornate del 30 e del 31 agosto un talk show su “Storia del Calciomercato e le sue origini al Gallia” e un convegno su “Le recenti novità normative in ambito regolamentare e legislativo” e su “La figura del Direttore sportivo ieri, oggi e domani”, promosso di concerto con le Leghe calcio professionistiche di serie A, B e C.