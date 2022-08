Icardi al Galatasaray, la trattativa continua

La trattativa fra Galatasaray e Psg per Mauro Icardi continua. L'attaccante argentino da tempo ha aperto alla soluzione turca ed è pronto a lasciare la Francia. C'è però da trovare un'intesa fra le società, che stanno ragionando sulla base di un prestito con diritto di riscatto ma ancora non hanno trovato la formula sulle modalità di pagamento. Si lavora anche per trovare un accordo sull'ingaggio, con il Galatasaray che ha ribadito di essere pronto a coprire il 40% dell'ingaggio di 8 milioni dell'argentino. Sono ore frenetiche in casa Psg (dall'arrivo di Fabian Ruiz alla partenza di Paredes) e potrebbero essere decisive anche per Icardi.