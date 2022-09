Serie C, doppio rinforzo per la Carrarese: ecco Cicconi e Capello

Capello è un nuovo giocatore della Carrarese, la nota ufficiale del club

"Carrarese calcio 1908 rende noto di aver raggiunto un accordo con la società Virtus Entella per il trasferimento ,a titolo definitivo, dell'attaccante Alessandro Capello che si lega ai colori azzurri con un contratto sino al 30.06.2024. Il classe 95 è cresciuto nel settore giovanile del Bologna con un passaggio anche nell'Inter. L'attaccante bolognese ha esordito neanche ventenne nel prato in serie c diventandone ben presto protagonista con 11 reti all'attivo. Successivamente il jolly offensivo diventa punto fermo di Olbia e poi Padova con le cui maglie trova la via della rete ,rispettivamente, in 8 e 13 occasioni. Protagonista indiscusso della serie B con le maglie di Padova,Venezia e Virtus Entella inanellando 96 presenze e tredici goal. Una storia calcistica di livello che si è colorata, in epoca giovanile, di sette presenze in azzurro tra Under 17 ,Under 18 ed Under 19. Un concentrato di mobilità, qualità tecnica ed astuzia che si traduce in senso del goal".