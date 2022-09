PESCARA - Rinforzo in attacco per il Pescara. Dall'Hellas Verona arriva a titolo definitivo lo slovacco Lubomir Tupta. Questo il comunicato ufficiale: "La Delfino Pescara 1936 comunica di aver raggiunto l’accordo con la società Hellas Verona, per il trasferimento a titolo definitivo del calciatore Lubomir TUPTA".