Icardi-Galatasaray, c'è l'accordo ma Wanda Nara rivela: "Sogniamo Miami"

In Turchia danno per imminente la firma del centravanti in uscita dal Psg, mentre la moglie-agente dagli Stati Uniti rivela i piani per il futuro: "Un giorno ci piacerebbe trasferirci qui"

