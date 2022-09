Calciomercato Serie C, rinforzo per la Turris: ecco Gallo

TORRE DEL GRECO - Rinforzo per il centrocampo della Turris. Con una nota ufficiale pubblicata sul proprio sito, il club corallino comunica "di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Andrea Gallo (classe 1997), che ha sottoscritto un accordo valido fino al 30 giugno 2023. Il centrocampista nato a Pompei, all’esordio tra i professionisti nella scorsa stagione, ha collezionato 35 presenze e 3 assist nelle fila del Foggia tra campionato, Coppa Italia e playoff, saltando per squalifica il primo turno degli spareggi proprio contro la Turris. In precedenza, circa 150 le presenze in serie D con le maglie di Real Agro Aversa, Vado, Savona e Recanatese. S.S. Turris Calcio formula un caloroso benvenuto ad Andrea, che indosserà la maglia numero 88".