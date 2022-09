Serie C: esonerato Di Costanzo, il Taranto a Eziolino Capuano

TARANTO - Cambio in panchina e nel quadro dirigenziale in casa Taranto. Attraverso un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, il club pugliese annuncia "di aver sollevato dall’incarico il tecnico Nello Di Costanzo e il direttore sportivo Nicola Dionisio con effetto immediato. Nel ringraziarli per il lavoro svolto e gli sforzi profusi la società augura loro le migliori fortune personali e professionali". Dal sito ufficiale del Taranto si apprende che il club "ha affidato la guida tecnica al signor Ezio Capuano e la direzione sportiva al sig. Luca Evangelisti. Ezio Capuano dirigerà già questo pomeriggio il suo primo allenamento. Al termine della seduta il nuovo staff tecnico sarà presentato ufficialmente alle ore 18:30 presso la sala stampa dello stadio Erasmo Iacovone".