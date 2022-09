"Real Madrid, retroscena Valverde: il Liverpool ha offerto 100 milioni"

Federico Valverde, con lo splendido gol messo a segno nel successo del Real Madrid per 4-1 contro il Mallorca, ha dimostrato ancora una volta perché dalla fine della scorsa stagione Carlo Ancelotti lo considera un titolarissimo. La crescita esponenziale del centrocampista uruguaiano non è passata inosservata alle big d’Europa. Stando a quanto riporta As, uno dei top team che si sarebbe maggiormente interessato a Valverde è il Liverpool di Klopp (che poi ha chiuso il mercato prelevando Arthur in prestito dalla Juventus), squadra contro cui il 24enne ha messo a segno l’assist decisivo per il gol di Vinicius Junior nella finale dell’ultima Champions League vinta dai blancos per 1-0. Negli ultimi due giorni di mercato, i Reds avrebbero cercato in tutti i modi di ingaggiare Valverde, arrivando ad offrire circa 100 milioni di euro. Se fosse andata in porto, si sarebbe trattato della seconda cessione più grande dal punto di vista economico dopo quella di Ronaldo alla Juventus nell’estate del 2018. Nonostante questo, il Real Madrid avrebbe declinato l’eventuale offerta considerando il centrocampista 24enne incedibile.