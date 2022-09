"Cristiano Ronaldo ha rifiutato un'offerta da 242 milioni dall'Arabia Saudita"

Non è stata un'estata tranquilla per Cristiano Ronaldo. L'obiettivo dichiarato di lasciare il Manchester United per giocare - a tutti i costi - in un club che gli permettesse di continuare a giocare la Premier League, non è andato in porto: Bayern Monaco, Chelsea, Atletico Madrid, Napoli, Sporting Lisbona, perfino Inter... Ogni club ha gentilmente declinato l'offerta del super procuratore Jorge Mendes.