La scelta di Vigorito: Cannavaro al Benevento con la benedizione di Lippi

Nominando Fabio Cannavaro nuovo allenatore del Benevento in sostituzione di Fabio Caserta, ottimo tecnico, semifinalista dei playoff di B nella passata stagione e particolarmente sfortunato in avvio dell'attuale, Oreste Vigorito ha fatto una scelta importante e particolarmente significativa. Egli offre al capitano dell'Italia di Lippi campione del mondo 2006 l'opportunità di coronare il suo sogno: allenare in Italia, dopo le diverse esperienze vissute in Cina e in Arabia Saudita. Ancora una volta, Vigorito si conferma un dirigente capace di imboccare vie nuove e coraggiose nell'interesse del Benevento e, di fronte alle difficoltà, anziché arrendersi, raddoppia gli sforzi. D'altra parte, i fatti sono lì a dimostrarlo: nell'arco di sedici anni, il presidente dei sanniti per due volte ha portato in Serie A il club che assieme all'indimenticabile fratello Ciro rilevò quand'era in Lega Pro; Vigorito ha letteralmente rifondato la società, dalle strutture al vivaio all'organizzazione interna, imponendo uno stile di serietà e sportività che riflette la personalità del padre dell'energia eolica italiana.