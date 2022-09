Serie C, rinforzo per il Mantova: ecco Alejandro Rodriguez

MANTOVA - Rinforzo di spessore e di qualità per il Mantova che si assicura le prestazioni dell'attaccante spagnolo classe '91, Alejandro Rodriguez. Ecco il comunicato ufficiale pubblciato sul sito del club biancorosso: "Mantova 1911 comunica di aver acquisito i diritti delle prestazioni sportivi del calciatore Alejandro Rodriguez. Attaccante spagnolo classe 1991, Rodriguez ha totalizzato 33 presenze Serie A e 114 in B con le maglie di Cesena, Sampdoria, Salernitana, Empoli, Brescia, Chievo e Virtus Entella. Il club accoglie Alejandro Rodriguez augurandogli le migliori soddisfazioni personali e di squadra in maglia biancorossa".