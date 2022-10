Ilicic, ufficiale la firma con il Maribor fino al 2025

ROMA - Ilicic ritorna a casa: il fantasista sloveno ritorna in patria all'NK Maribor, il club dal quale nel 2010 il Palermo lo prelevò per portarlo in Italia dove avrebbe successivamente indossato dapprima la maglia della Fiorentina, poi quella dell'Atalanta, club quest'ultimo dal quale Ilicic si è svincolato negli ultimi giorni dello scorso agosto: "3, 2, 1... Jojo, bentornato a casa! Contratto fino al 2025, maglia con n. 72. Presentazione ufficiale oggi alle 17:00 presso lo spazio eventi centrale nel centro commerciale Europark" è il tweet dell'NK Maribor che annuncia la firma di Ilicic. Questo il commento del ds Marko Suler: "Un grande acquisto non solo per il Maribor ma per tutto il calcio sloveno".