Rafaela Pimenta: "Ecco le ultime parole che mi ha detto Raiola"

"Le ultime parole che Mino mi ha detto sono quelle che mi ha detto sempre: 'Devi essere felice. Non devi fermare la tua vita, devi fare quallo che ti fa stare bene'". A parlare in un'intervista a Sky è Rafaela Pimenta, storica collaboratrice di Raiola, scomparso a 54 anni lo scorso aprile. "Ho sempre voluto fare l'avvocato e il mio primo contratto diceva che mio fratello sarebbe stato il mio schiavo per un giorno. Mino l'ho conosciuto in Brasile - racconta la donna che ha ereditato l'agenzia del procuratore -. Svolgevo un lavoro per una società di Rivaldo e César Sampaio, la CSR, seguendo gli aspetti legali. Un bel giorno vado nel loro ufficio e c'era uno lì seduto, che fumava come un matto e faceva mille domande. Voleva sapere la legge, come era il paese. Voleva sapere tutto e quindi iniziammo a chiacchierare. Il secondo giorno si presentò lì con un ragazzo dicendomi: ‘Questo è un giocatore di San Paolo e deve andare in Italia: come devo fare? Trovami una maniera' e parlava sul serio".

Il ricordo di Mino Da lì è iniziata una collaborazione sempre più stretta che ha portato l'avvocato brasiliano a trasferirsi in Europa: "Mino era molto intenso - ricorda ancora Pimenta -. Poteva esplodere trenta volte al giorno, io mai. Quando lui era nervoso, io ero sempre tranquilla. Se si arrabbiava con te oggi, il giorno dopo già non si ricordava più. Era una persona molto tollerante. Lui non aveva battaglie, voleva fare le cose senza pregiudizio. Voleva proporre qualcosa per entrare nel sistema e fare le cose insieme nel calcio, perché quello che facciamo noi è un riflesso di quello che fanno i giocatori e i club". Così parla invece del calcio italiano: "Quando ho iniziato questo lavoro tutti i calciatori brasiliani volevano venire in Italia. Perché non possiamo rivoluzionare un'altra volta e fare di più?".