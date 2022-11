Caos Atletico Madrid: "Simeone rischia, contattato un ex Roma"

L’Atletico Madrid fuori dall’Europa è una ferita che la stampa spagnola difficilmente farà rimarginare presto. Dopo il ko contro il Porto che ha estromesso i colchoneros sia dalla Champions che dall’Europa League è saluto sul banco degli imputati Diego Simeone . Il tecnico dell’Atletico, secondo il programma El Chiringuito non è mai stato così vicino all’esonero.

Luis Enrique contattato dall'Atletico Madrid

Un segnale chiaro è arrivato dal fatto che, sempre secondo la stessa fonte, i dirigenti dell’Atletico Madrid avrebbero avviato i primi contatti con l'entourage del ct della Nazionale spagnola (ed ex allenatore della Roma) Luis Enrique per convincerlo a diventare il nuovo allenatore della squadra. Secondo alcune voci, infatti, Luis Enrique starebbe seriamente pensando di lasciare la nazionale dopo i Mondiali in Qatar.