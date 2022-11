Cristiano Ronaldo, offerta shock per giocare con Rudi Garcia in Arabia!

Quale futuro per Cristiano Ronaldo ? Ora che il campione portoghese ha dato l' addio ufficiale al Manchester United , in anticipo rispetto alla chiusura del contratto nel 2023, la lista delle pretendenti si fa più fitta e spunta anche l'offerta mostruosa dall'Arabia Saudita.

Sei mesi al Newcastle e poi l'ingaggio faraonico

Secondo quanto riporta "Sport" in Spagna, l'Al-Nasr di Rudi Garcia, ex tecnico della Roma, avrebbe messo sul piatto un ingaggio al giocatore da più di 100 milioni di euro a stagione. Se Ronaldo accettasse, diventerebbe il calciatore più pagato al mondo e darebbe grande visibilità al campionato in Arabia Saudita. Le parti starebbero negoziando l'accordo, con CR7 fortemente tentato dalla pazzesca offerta economica. Il trasferimento però si concretizzerebbe dalla prossima estate, prima Ronaldo potrebbe giocare 6 mesi con il Newcastle per finire la stagione in Premier League. Dopo il Mondiale il portoghese farà la sua scelta.