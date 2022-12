Tra Ronaldo e Al Nassr manca solo la firma: ecco il dettaglio da sistemare

DOHA (QATAR) - Cristiano Ronaldo è attualemente impegnato con il suo Portogallo ai Mondiali in Qatar. La nazionale lusitana sfiderà infatti la Svizzera agli ottavi di finale ma a tenere banco in casa rossoverde è il futuro del fuoriclasse di Funchal che si avvicina a grandi passi all'Al Nassr. Ne sono convinti in Spagna, dove 'Marca' dà per fatto l'accordo con il club dell'Arabia Saudita, allenato dall'ex tecnico romanista Rudi Garcia. "Dal primo gennaio Cristiano Ronaldo sarà un giocatore dell'Al-Nassr - si legge sull'edizione online del quotidiano madrileno -. La durata del contratto sarà di due anni e mezzo". Uno stipendio faraonico quello che percepirà il 37enne attaccante portoghese: "Con i bonus legati alle sponsorizzazioni percepirà circa 200 milioni di euro a stagione" e "sarà lo sportivo più pagato al mondo".