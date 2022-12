Cristiano Ronaldo ai ferri corti con Mendes: il motivo è anche economico

Dopo il divorzio dal Manchester United che ne ha fatto uno svincolato di lusso potrebbe arrivarne uno altrettanto clamoroso per Cristiano Ronaldo . Reduce dalle delusioni dei Mondiali in Qatar , con le due panchine di fila e l'eliminazione ai quarti per mano del Marocco, il 37enne attaccante sarebbe infatti ai ferri corti con il suo storico agente Jorge Mendes .

Contatti diretti

Il motivo è economico ma non solo, perché l'ex Juve vorrebbe coniugare l'aspetto econimico con quello sportivo e potrebbe ad esempio non bastare a convincerlo lo stipendio faraonico che sono pronti a garantirgli i sauditi dell'Al-Nassr. Mendes fatica a trovare una sistemazione gradita a CR7 (che intanto si sta allenando nel centro sportivo del Real Madrid come ai tempi in cui era la stella più lucente della 'Casa Blanca') e secondo la stampa spagnola i club interessati a lui starebbero scavalcando il procuratore. Proprio come avrebbe fatto Antero Henrique, capo della Qatar Stars League che avrebbe contattato direttamente Ronaldo per convicerlo a restare in Medio Oriente dopo l'esperienza del Mondiale.