Cheddira, c'è solo una condizione perché il Bari decida di cederlo adesso

ll Bari non cambia idea. Nei piani del club pugliese, attualmente in Serie B, Walid Cheddira dovrà rimanere anche a gennaio. Forse solo un’offerta irrinunciabile potrebbe far modificare i piani alla società di De Laurentiis che, in questi mesi, ha ricevuto una serie di offerte per l’attaccante della nazionale marocchina. Le prime richieste di informazioni sono arrivate da Genova, sponda blucerchiata, poi si sono accodate Lazio e Torino. Non solo Italia, però. Il nome di Cheddira circola molto anche all’estero, in particolare, risuona nelle stanze dello Sporting che recentemente ha preso informazioni sul prezzo del giocatore.