Da Djuric ad Henry, si accende il valzer degli attaccanti

Il calciomercato non è ancora iniziato ufficialmente, ma in Serie A sono stati già definiti una serie di accordi. L’intesa tra Caputo e l'Empoli risale, ad esempio, al mese scorso con i toscani che hanno girato Lammers alla Sampdoria, via Atalanta. E mentre Djuric spinge per tornare a Salerno da Nicola, Bonazzoli continua a guardarsi intorno dopo le offerte del Monza e le manifestazioni di interesse da parte della Lazio. Difficile un suo approdo al Verona nell’ambito di uno scambio con Djuric: guadagna tanto per i veneti (circa 1,5 milioni di euro) e, soprattutto, ha già rifiutato la squadra di Zaffaroni e Bocchetti. Tutto fatto invece tra Borini e Verona. Per le firme e gli annunci si attende solo l’intesa sulla bonuscita tra l’ex Roma e il Karagumruk.