Da Cragno a Radu, parte il valzer dei portieri

L’ arrivo di Ochoa alla Salernitana ha dato il là al valzer dei portieri che coinvolgerà, nel mese di gennaio, una serie di giocatori italiani e stranieri. Come da programma, dopo il no al club di Iervolino, Sirigu è stato (almeno per il momento) bloccato dal Napoli, mentre Cragno resta alla finestra per eventuali opportunità. La storia del portiere di proprietà del Cagliari è nota. Preso dal Monza per fare il primo, si è ritrovato in panchina prima con Stroppa sia e poi con Palladino . Non solo: ha perso la Nazionale e una vetrina importante, dopo esser stato per un lungo periodo nel giro della selezione azzurra. Il suo obiettivo, ovviamente, è quello di trovare una sistemazione e riprendere a giocare con continuità, anche a gennaio. Piace, da sempre, all'Inter e al Milan, ma molto dipenderà dagli incastri che possono verificarsi dopo il nuovo stop di Maignan .

Intrigo Sportiello

La posizione del Cagliari? I sardi non intendono cederlo a club in piena lotta per la salvezza, con la formula concordata con il Monza, ovvero prestito con obbligo di riscatto in caso di permanenza in A. Un altro portiere al centro del mercato è sicuramente Ionut Radu. In forza alla Cremonese, con cui ha un accordo fino a fine stagione, l’estremo difensore verrà girato nuovamente in prestito dall’Inter. Ha ricevuto offerte dal Reims e dal Saint-Etienne, mentre in Italia si era interessata la Reggina. Passiamo al capitolo Sportiello: il portiere dell'Atalanta è stato bloccato dal Milan per giugno, con la speranza di anticipare il suo arrivo a gennaio visi i problemi fisici di Maignan. Ma per liberarlo il club nerazzurro non fa sconti e continua a pretendere un indennizzo economico.