Suarez in Brasile: è quasi fatta con il Gremio

Il club brasiliano del Gremio ha trovato l'accordo con Luis Suarez e manca solo la firma del contratto per ufficializzare l'affare e la presentazione dell'attaccante uruguaiano arriverà la prossima settimana. Ne sono convinti i media locali, secondo i quali il club ha già cominciato a stampare le maglie col numero 9 e il nome del giocatore, prevedendo una corsa all'acquisto da parte dei tifosi dopo l'annuncio e la presentazione, che dovrebbe avvenire all'Arena Gremio per renderla un vero e proprio evento. Suarez, 35 anni, sarebbe uno dei maggiori colpi nella storia della società di Rio Grande do Sul e dovrebbe firmare un contratto biennale.