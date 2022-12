Bellingham, Gvardiol, Joao Felix: è il mercato da 100 milioni

Prezzi dei cartellini alle stelle grazie all'effetto del Mondiale, con le big impegnate a contendersi i migliori giovani del momento. Ci riferiamo a Gvardiol (Lipsia) e Bellingham (Borussia Dortmund), protagonisti della kermesse qatariota, e valutati sui 100 milioni dai rispettivi club. Il primo si è definitivamente consacrato con la maglia della Croazia, ma anche prima della manifestazione sportiva aveva ricevuto offerte da Real, City, Tottenham, Chelsea e Bayern. In particolare, le merengues e i Blues si sono interessati alle sue prestazioni stabilendo un canale diretto con il suo procuratore. Come confermato da alcune fonti tedesche, dal 2024 l’ex Dinamo Zagabria avrà una clausola da 110 milioni e quindi non sarà facile abbassare già da adesso le richieste del Lipsia.

Joao Felix in prestito

Prezzo molto simile per Jude Bellingham che è un vero pallino del Real Madrid e del Liverpool. Carlo Ancelotti lo stima molto. E al classe 2003 la destinazione piace tanto: secondo As, preferirebbe la Spagna all'Inghilterra. Cifra importante pure per Joao Felix, in rotta con Simeone e alla ricerca di una sistemazione già a gennaio. Una situazione, questa, che potrebbe obbligare l’Atletico Madrid a stabilire condizioni diverse rispetto ad una cessione a titolo definitivo sui 100 milioni. L'idea è infatti quella di dare via l'attaccante con la formula del prestito oneroso sui 18 milioni e riscatto fissato a fine stagione. Sulle sue tracce, ricordiamolo, Arsenal, Chelsea e Psg.