Il mercato è già qui: Lobotka 2027, Percassi: Scalvini e Ruggeri incedibili. Inter, Skriniar: 6 milioni, ultima offerta

Lunedì, 2 gennaio 2023: apertura ufficiale della sessione invernale di mercato. Ma c'è già chi si è portato avanti con il lavoro, in Italia e all'estero. Confermando quanto la programmazione sia la linea guida della strategia partenopea, Cristiano Giuntoli ha piazzato un altro colpo, prolungando sino al 30 giugno 2027 il rapporto con Stanislav Lobotka, 28 anni, gran regista di Spalletti che ha rilanciato il nazionale slovacco ai massimi livelli di rendimento. L'accordo verrà annunciato ufficialmente in gennaio. La Roma stringe con il Sassuolo per portare subito Frattesi in giallorosso: il Sassuolo lo valuta fra i 30 e i 35 milioni, la Roma può proporre come contropartita tecnica Bove e Volpato: si tratta. Antonio Percassi ha dichiarato incedibili due talenti cresciuti nell'inesauribile vivaio atalantino: Giorgio Scalvini, 19 anni compiuti l'11 dicembre, nazionale di Mancini che piace molto a Inter, Liverpool, Bayern, Borussia Dortmund e Matteo Ruggeri, 20 anni, nazionale Under 21 che alle spalle si era lasciato la positiva esperienza salernitana, prima di rientrare a Bergamo all'inizio di questa stagione.